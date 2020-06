Luc Nicolai : le promoteur de lutte a arrêté sa grève de la faim après avoir « vomi du sang »

Le promoteur de lutte Luc Nicolai a arrêté sa grève de la faim, entamée depuis son transfèrement à la prison de Thiès, après avoir vomi beaucoup de sang, rapporte L'Observateur.



Son avocat Me Baboucar Cissé, qui lui a rendu visite mercredi dernier, l'a conseillé de mettre un terme à sa grève de faim. « J’ai rencontré Luc Nicolai, nous avons longuement discuté et il a finalement accepté de mettre un terme à sa grève de la faim. Je dois préciser que j’ai trouvé mon client dans un état assez inquiétant. Il a perdu beaucoup de poids au point d’avoir été mis sous surveillance médicale ».



Selon des informations rapportées par L’Observateur, le promoteur a vomi beaucoup de sang lundi, après être resté plusieurs jours sans s’alimenter.



D'après ses proches, il serait ulcéré par la libération, pour des raisons de santé, de l'ex-député, Seydina Fall dit Bougazelli, proche du pouvoir, accusé de « trafic de faux billets ».



Poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds en 2012, le promoteur de lutte a été condamné à cinq ans de prison, dont un avec sursis, dans le cadre de l'affaire de la drogue du Lamantin Beach. Il a déjà purgé deux ans.