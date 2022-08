Lucien Favre parle l'intérêt de Nice pour Dieng et Cavani

Après le match nul entre Nice et Strasbourg, Lucien Favre a été interrogé sur Bamba Dieng (OM) et Edinson Cavani (sans club), deux noms évoqués du côté des Aiglons cet été. « Ce sont des joueurs que je trouve intéressants mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, résume le coach niçois. Ce n'est pas moi qui travaille ces dossiers. C'est très difficile de faire des transferts. Des personnes travaillent d'arrache-pied pour faire des joueurs mais ce n'est pas facile », a-t-il dit, rapporté par RMC Sport.



Relancé sur le profil de Bamba Dieng, Lucien Favre ajoute: « C'est un joueur qui prend l'espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu'on a pris et qu'on prendra peut-être... il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions »