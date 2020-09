Luis Suarez et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord pour un contrat de 2 ans

Déclaré indésirable par Ronald Koeman, Luis Suarez tarde à quitter le FC Barcelone. D’abord annoncé à la Juventus puis l’Atletico Madrid avant que les dossiers ne tombent à l’eau, le joueur était partie pour rester en Catalogne. Finalement, une nouvelle opportunité de quitter le Barça s’est présentée à lui. Selon Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid est revenu à la charge pour l’attaquant uruguayen et tient désormais le bon bout.



Un rêve impossible, c’est ce que semblait être Luis Suarez pour Diego Simeone. En effet, pour faire venir l’Uruguayen, il fallait régler un certain nombre de paramètre. Apparemment, la grande partie de ces paramètres à été réglée puisque les Colchoneros sont revenus à la charge. Selon Mundo Deportivo, le club madrilène est même tombé d’accord avec Luis Suarez sur les conditions (salaire, etc). Selon le journal catalan, l’Atletico aurait proposé 2 ans de contrat à Suarez, ce qui l’aurait convaincu puisqu’il a 34 ans.



Désormais, l’Atletico Madrid doit régler un autre dossier, celui de Diego Costa. Pour conclure l’arrivée de Suarez en effet, il faudrait se débarrasser de l’attaquant espagnol. Actuellement, les dirigeants de l’Atletico, sous les recommandations de Simeone, s’activent pour conclure le transfert de Suarez.