Lutte : Al Bourakh officialise le combat Sa Thiès vs Ada Fass

Sacré Roi des Arènes après avoir détrôné Modou Lô, Sa Thiès remettra sa couronne en jeu face au phénomène de Fass. De son côté, Ada Fass s’est imposé parmi les VIP en dominant Eumeu Sène, confirmant ainsi son ascension fulgurante.

Ce duel très attendu promet une confrontation de haut niveau. Le Roi des Arènes tentera de conserver son titre, tandis que son challenger vise clairement la couronne.

La date de ce choc n’a pas encore été communiquée.

Al Bourakh a officialisé l’affiche tant attendue entre Sa Thiès et Ada Fass pour la saison 2026-2027.