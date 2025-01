Lutte : Balla Gaye 2 et Siteu se défient avant leur choc du 20 juillet 2025

Après l'officialisation de leur combat, Siteu et Balla Gaye 2 ont présenté l'affiche lors d'une conférence de presse animée par des déclarations musclées. Le chef de file de l'écurie Balla Gaye n'a pas mâché ses mots à l'égard de son adversaire, affirmant le connaître parfaitement et le mettre en garde. De son côté, Siteu a lancé des avertissements en se positionnant comme un adversaire redoutable.



Balla Gaye 2, confiant et déterminé



Toujours fidèle à lui-même, le « Lion » de Guédiawaye a tenu à rappeler son parcours et sa confiance en ses capacités. « Je suis arrivé où je suis en croyant en moi-même. Je supplie Siteu d'avoir la dignité et le courage d'offrir aux Sénégalais le spectacle qu'ils attendent. Qu'il prend son courage à deux mains et qu'il "S'assume le jour du combat », a martelé Balla Gaye 2.



Face aux interrogations sur la stratégie souvent décriée de Siteu, qui lutte à reculons, BG2 a promis de ne laisser aucun espace à son adversaire. « Peu importe où il ira, je le poursuivrai. Je connais bien Siteu, il n'a qu'à demander à Max Mbargane. Ce combat ne sera pas facile, et je ne veux pas qu'il le soit. Si c'est chaud, tant mieux. Je lui demande de prouver ses paroles dans l'arène", a-t-il ajouté, en référence aux déclarations de Siteu qui le considère comme « vieux ».

Siteu revanchard



Le "Tarkinda" de Diamaguène n'a pas tardé à répondre. Selon lui, ce combat est bien plus qu'un duel : c'est une revanche symbolique pour sa famille. « Balla Gaye 2 a une dette envers moi. Il avait battu mon oncle Yékini, et il me doit bien cette victoire ».



Malgré ses récentes défaites par avertissements contre Lac 2 et Modou Lo, Siteu reste persuadé de sa supériorité. « Je suis bien plus fort que Balla Gaye 2. S'il cherche un combat facile, ce ne sera pas avec moi. Nous ne sommes plus loin de la date. Je vous donne rendez-vous le 12 pour notre premier face-à-face face », a déclaré le lutteur de Lansar avec assurance.



Ce combat, prévu pour le 20 juillet 2025, opposera deux générations et deux styles distincts de la lutte sénégalaise.