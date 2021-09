Lutte: Bombardier s'est rendu chez Balla Gaye 2 pour présenter ses condoléances

Malgré le fait qu’ils soient adversaires pour leur prochain combat de lutte, Bombardier et Balla Gaye 2 se sont retrouvés lors des funérailles de Double Less, Père du "Lion" de Guédiawaye.



Le lutteur de Bombardier s’est rendu chez Balla Gaye 2 pour lui présenter ses condoléances. "La lutte est un métier, mais nous sommes des frères. Double Less était un monument pour le Sénégal. Je présente mes condoléances à Balla Gaye 2, à Sa Thiès et toute la famille" a déclaré Bombardier, rapporté par Le Témoin.



"Je suis très touché par son geste"

“Je suis très touché par le geste de Bombardier. Je le remercie car c’est un acte de grande noblesse. Eumeu Sène, Gris Bordeaux, Tapha Tine, Boy Niang et tous les lutteurs ont fait la même chose et sont venus me présenter leurs condoléances. Le décès de mon père Double Less est une grande perte pour le Sénégal” a répondu un Balla Gaye très ému.