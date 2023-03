Lutte : Reug Reug – Sa Thiès, un duel qui s’annonce chaud bouillant

Les amateurs de la lutte auront droit ce dimanche à une alléchante affiche qui va opposer Reug Reug à Sa Thiès. Un duel entre deux prétendants à la cour des grands qui s’annonce chaud et bouillant.



Avec un palmarès identique, 14 victoires chacun, les deux lutteurs visent un 15ème succès. Sa Thiès et Reug Reug ont les même similitudes. Ils sont techniquement doués en lutte, savent apporter du répondant en boxe et tous deux fils de lutteurs (feu Pape Kane et Double Less). L’affiche promet des étincelles. Les amateurs de lutte seront bien servis ce dimanche 5 mars dans ce duel de gladiateurs.