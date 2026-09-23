Lutte antitabac : le Sénégal lance un tableau de bord national des données

Cette initiative est menée en collaboration avec le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES), Development Gateway et le Centre for the Study of the Economies of Africa (CSEA).

Développée dans le cadre de la Tobacco Control Data Initiative (TCDI), le ministère souligne que cette plateforme met à disposition des données probantes pour appuyer la décision publique, le plaidoyer et le suivi des politiques de lutte antitabac.

Elle rassemble notamment des données sur la prévalence, la fiscalité, les nouveaux produits du tabac et produits à base de nicotine, la gouvernance, le commerce illicite, l’ingérence de l’industrie du tabac, la morbidité et le sevrage tabagique.

L’atelier a également permis de recueillir les contributions des parties prenantes et d’échanger sur les mécanismes de mise à jour régulière et d’amélioration continue de la plateforme.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), a procédé, jeudi 17 septembre 2026, à Dakar, au lancement officiel du Tableau de bord national des données de lutte antitabac (TCDI Sénégal).