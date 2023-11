Lutte avec frappe : Siteu promet de faire la fête à Lac 2

Siteu de l’écurie Lansar a drainé une foule énorme mardi à l’occasion de l’open press d’avant combat. Le phénomène de Lansar avertit son adversaire du 19 novembre à l’Arène nationale. Lors de son face à face avec la presse, Siteu promet de faire la fête à Lac Guiers 2.



« J'ai du respect pour Lac 2, c'est un champion. Mais je ne reculerai pas d'un mètre devant lui. Zarco est plus coriace que lui et je l'ai battu. J'ai aussi affronté d'autres grands lutteurs de l'arène. Il a dit qu'il va m'attaquer, J'espère qu'il le fera. Dans tous ses combats, il n'a jamais attaqué personne », confie le lutteur de Diamaguene.



Le leader de l’écurie Lansar qui se glorifie de sa capacité de mobilisation lors de ses combats lance un message à ses supporters. « Je demande à mes supporters de venir très tôt remplir le stade. Ce combat est pour mes supporters, je suis prêt à tout pour eux. Je leur dis donc de venir en masse au stade avec leurs plus belles tenues pour assister au combat », dit-il le lutteur.



Siteu semble prêt à opposer une résistance farouche à Lac 2. « Pour vous les journalistes, je vous dis que je n'ai pas peur de ce que je fais. Dimanche, j'aurai en face de moi, un poltron. Lac 2 n'est pas courageux », a-t-il lancé.



Le phénomène de Lansar a disputé 16 combats en 12 ans de présence dans l'arène de lutte avec frappe. Pour son 17e combat, Siteu hérite d'un adversaire de taille, Lac de Guiers 2. Il lui faudra nécessairement battre le puncheur du Walo, réputé difficile à manœuvrer pour entrer dans la cour des grands.