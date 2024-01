Lutte avec frappe : Tapha Guèye demande l’organisation d’un tournoi pour désigner le vrai Roi des arènes

Moustapha Guèye, directeur technique de l’écurie-Fass-Ndakaru pose le débat sur la désignation du vrai Roi des arènes. Dans un entretien accordé à Sunu Lamb, l’ancien lutteur estime qu’il est urgent que l’Etat du Sénégal par l’intermédiaire du Comité national de gestion de la lutte (CNG), organise un grand tournoi de lutte avec frappe pour désigner le vrai Roi des arènes.



« Dans la lutte, on appelle tout le monde Roi des arènes. Un petit lutteur qui vient tout juste de débuter sa carrière aujourd’hui, s’il a la chance de rencontrer le Roi des arènes et qu’il parviendrait à le battre, il aurait tout de suite l'appellation de Roi des arènes. Donc, ce titre de Roi des arènes, on doit le revoir, même si on doit réorganiser un autre tournoi pour repartir sur de bonnes ou de nouvelles bases », a dit Tapha Guèye.



Selon lui, si vraiment l'État considère la lutte comme les autres sports, il faut mettre en place un « Tournoi de lutte, comme ça on ne dira plus « Grand» contre «Petit». Il y aura plus de combat entre les VIP et les champions ordinaires. Il y a des jeunes qui ont des talents, j'en ai déjà cité que trois, mais il y en a bien d'autres », précise le consultant.



A en croire le directeur technique de l’écurie-Fass-Ndakaru, il y a des lutteurs qui pèsent lourd, ils sont passés par la lutte traditionnelle et ont réalisé des exploits comme Reug Reug, Franc, Doudou Sané, Zambala, il y en a tellement », dit-t-il.



D’après le consultant, la crème de la lutte est derrière. « Ils pèsent dans les 140 kg, ils ont 26 à 27 ans, mais les autres lutteurs les évitent. Si on leur avait donné la chance d'avoir un tournoi organisé par l'État, ils seraient tous au même niveau. Et en ce moment-là, on pourrait dire que tel lutteur est le vrai Roi des arènes ».