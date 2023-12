Lutte avec frappe : le combat Sa Thiès - Eumeu Sène fixé au 5 mai 2024

Al Bourakh Events a fixé le combat entre Sa Thiès et Eumeu Sène. Quelques semaines après l’officialisation du choc dit celui de la revanche par procuration entre Eumeu Sène (Tay Shinger) et Sa Thiès (École de lutte Double Less), le promoteur Baye Ndiaye de Albourakh Events a annoncé la date de la tenue de ce choc.



Selon Wiwsport, le combat aura lieu le 5 mai 2024 à l’Arène nationale. Le frère de Balla Gaye défiera l’ex roi des arènes Eumeu Sène qui espère se révéler de sa défaite concédée contre Tapha Tine le 12 novembre dernier.