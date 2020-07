Lutte contre COVID-19: Africulturelle lance la plateforme numérique de conseil à distance "Ouyouma"

La structure Africulturelle, en collaboration avec la Fondation Heinrich Böll lance une plateforme numérique dénommée ‘’Ouyouma’’, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Ladite plateforme regroupe des technologies web et mobiles afin de mettre en relation la population et un personnel de santé composé des travailleurs sociaux (psychologue, médiateur(e) social, assistant(e) sociale) afin de leur offrir des séances d’écoute et de conseil à distance.



L'objectif recherché est de sensibiliser la population sur les bonnes attitudes et pratiques à adopter afin de prévenir la survenue ou l’amplification de troubles psychologiques en cette période de crise mondiale de la pandémie à Coronavirus Covid-19. Permettre également la mise en relation entre les populations et des travailleurs sociaux pour des télé- consultations (via téléphone, Whatsapp...) .



"Ouyouma" offre aux populations des services d’écoute et d’assistance psychologique via la télé- consultation.