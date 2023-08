Lutte contre l’émigration irrégulière : le Hcds mise sur la sensibilisation et la communication des jeunes

L'émigration irrégulière, un fléau qui frappe particulièrement les jeunes, est au cœur des préoccupations du Haut-Conseil du Dialogue Social (Hcds). Dans une démarche proactive pour lutter contre l'émigration irrégulière, il a entrepris de renforcer ses efforts de communication visant à sensibiliser les candidats au départ sur les risques inhérents à cette pratique. Dans cette optique, la présidente du Hcds, Innocence Ntap Ndiaye a organisé un atelier de renforcement de capacités à Saly, visant à former ses membres.



Mme Ndiaye a annoncé leur objectif d'impliquer davantage la société en mettant en œuvre une stratégie de communication solide. Pour ce faire, le Hcds envisage de créer une cellule de communication opérationnelle et d'outiller ses membres pour mieux encadrer les discussions autour du dialogue social. Elle a souligné la nécessité de discuter avec les personnes tentées par l'émigration irrégulière, en abordant des problématiques telles que les risques associés à la voie maritime.



Un document issu de cette session, contenant des propositions en collaboration avec le Bureau international du travail et l'Organisation internationale pour les migrations, est disponible pour consultation, renseigne Le Quotidien. Mme Innocence Ntap a invité toutes les parties concernées à partager et discuter de ces solutions en vue d'aider le Sénégal à faire face aux défis de l'émigration irrégulière.