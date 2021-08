Lutte contre la Covid-19 : Aminata Touré propose "d’arrêter la contamination journalière en misant sur la prévention"

Pour mettre fin à la pandémie de la covid-19, l'ancienne Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré demande à arrêter le nombre de contamination journalière en misant sur la prévention. Elle s'exprimait lors de l'émission Grand Jury, diffusée ce dimanche sur la RFM.



« Il faut arrêter le nombre de contamination journalière. Ça c'est d'abord la première chose. Il faut que la prévention devienne l'attitude généralisée. Et pour ça, il faut mobiliser toute la population, les les acteurs et influenceurs. Tout ce qui ont une voix», a dit Aminata Touré. En plus, dit-elle, il faut que le système de santé soit prêt à recevoir les malades qui arrivent.



Le Sénégal compte depuis le 2 mars 2020, 67.579 cas de Covid-19. Au total, 50.533 guérisons et 1.482 décès ont été enregistrés, tandis que 15.563 patients demeurent sous traitement.



Samedi, 3.000 personnes ont été vaccinées, portant à 1.020.569 le nombre de celles ayant au moins reçu une dose.