Lutte contre la Covid-19 : les nouvelles recommandations du Khalife général des Tidianes

Après plusieurs sorties dans la presse pour demander à l'Etat du Sénégal de dire la vérité aux Sénégalais concernant la maladie du coronavirus, Serigne Babacar Sy Mansour, le Khalif général des Tidianes a recommandé, ce vendredi, à tout un chacun de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Dans une déclaration faite à Tivaouane, le guide religieux parle de "malédiction divine" et non de maladie comme le "prétendent" les autorités sénégalaises .



« Il y a beaucoup de choses qui se disent au Sénégal, mais il faudra demander pardon au bon Dieu. Cela passe par formuler des prières, sortir de l’ aumône car Dieu est unique et on a que lui», a fait savoir le marabout. Regardez!