Lutte contre la criminalité : la Gendarmerie de Keur Massar frappe fort contre les faussaires et les trafiquants de drogue

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a intensifié ses opérations sur l’ensemble de sa circonscription. Ainsi, la Gendarmerie nationale informe que dans la nuit du mercredi 23 avril 2025, les éléments de la brigade de recherches de Keur Massar ont mené une opération qui a abouti au démantèlement d’un réseau spécialisé dans la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal au Sénégal.



Le bilan de cette opération se présente comme suit :



- Quatre (04) individus interpellés,

- la saisie de quelques spécimens de faux billets déjà imprimés de 5000, 2000 et 500 francs CFA d'une faible contre valeur,

- d'une (01) imprimante de marque HP utilisée pour la fabrication des faux billets ;

- deux (02) bouteilles contenant du mercure rouge,

- huit (08) bouteilles d’encre rouge et bleue,

- un (01) paquet de rame de papier,

- et trois (03) seringues.



Poursuivant ses opérations, la brigade de recherches a procédé, le lendemain 24 avril 2025, à l’arrestation d’un individu impliqué dans un trafic de drogue dure.



Cette arrestation a permis la saisie de :



- 06 plaquettes de hachisch de 100 grammes chacune, soit un total de 600 grammes,

- 74 pièces de volet,

- 02 motos de marque TMax

