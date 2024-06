Lutte contre la déforestation : vers l’aménagement de 13 forêts dans cinq régions (ministre)

Le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM) va appuyer, dans son volet environnement, l’aménagement de 13 forêts situées dans les régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, a-t-on appris vendredi, de source officielle.



Selon le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom qui s’entretenait avec des journalistes en marge de la cérémonie officielle d’installation du comité de pilotage du projet SENRM, co-présidée avec son collègue du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, « Ce projet dans son volet environnement va appuyer l’aménagement de 13 forêts des régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda ».



Le SENRM, a-t-il poursuivi, « va appuyer le service des eaux et forêts et mener également des études sur le trafic transfrontalier de bois, le long des frontières Sud et Est du pays ». Estimant que ce projet est à la limite « une bouffée d’oxygène » dans le cadre de la lutte contre « le trafic illicite de bois et de la déforestation, dans les zones Sud et Est du pays ». Pour le ministre, le trafic illicite de bois est une priorité absolue pour le gouvernement ».