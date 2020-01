Lutte contre la hausse du prix de l’électricité : Noo Lank rencontre Alioune Badara Cissé ce jeudi

Le collectif Citoyen Noo Lank- Noo Bagne, poursuit sa série de rencontres avec les partis et mouvements politiques. Après Khalifa Ababacar Salll et Ousmane Sonko, les membres dudit collectif vont rencontrer ce jeudi, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé.



Ce dernier avait déclaré lors d'une visite à Touba que le droit de marche est garanti par la Constitution et qu'elle doit être respectée par les autorités.