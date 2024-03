Lutte contre la mendicité : insertion des "talibés" dans les métiers pour lutter contre ce fléau

Kéba Lalo Sané, représentant de l'ONG Secours Islamique France (SIF) a plaidé pour l'insertion professionnelle afin de lutter efficacement contre la mendicité. Intervenant dans le cadre du projet "Réinsertion Sociale, Citoyenne et Économique des Jeunes Filles et Garçons Talibés", il a mis en avant une approche communautaire pour atteindre cet objectif.



L'accent est mis sur la nécessité de guider les talibés vers des métiers afin de les réintégrer dans la société et de les éloigner de la mendicité. « L'objectif poursuivi par le projet est de prendre des orientations au niveau communautaire, pour pouvoir non seulement insérer les talibés dans les métiers, mais aussi pour lutter contre la mendicité », a soutenu Kéba Lalo Sané.



Selon ce dernier, cette approche communautaire vise également à mobiliser les populations locales pour participer activement à l'insertion de ces enfants. Le projet de secours Islamique France aspire à créer des opportunités pour les jeunes talibés, en les formant à des métiers qui correspondent aux besoins du marché. Cette approche holistique vise à offrir aux enfants talibés des perspectives d'avenir stables, les éloignant ainsi de la mendicité qui compromettent souvent leur bien-être, rapporte L'Observateur.