Lutte contre la pauvreté dans les ACP: le SG de l'OEACP annonce 30,3 milliards d'euros de financements (Entretien)

Le Secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) Georges Rebelo Pinto Chikoti a accordé une interview exclusive à PressAfrik afin d’échanger sur les réalisations de l’organisation et sur les accords entre l’OEACP et l’Union Européenne. Ces derniers qui ont été déjà négociés vont débloquer un financement d’environ 29 milliards d’euros pour les l’Afrique (48 pays), 800 millions d’euros pour le Caraïbes (16 pays), et 500 millions d’euros pour le Pacifique (15 pays). L’accord devra être signé avec l’UE d’ici le mois de juin 2022. Regroupant en son sein 79 pays. Les ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) ont pour objectif de promouvoir le développement durable et leur intégration progressive dans l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté afin d’établir d'un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable ainsi que la mise en œuvre des accords de partenariat. L’installation et la consolidation de la paix et la stabilité. L’OEACP œuvre aussi pour exploiter la pêche et l’aquaculture en tant que potentiel économique essentiel pour le développement durable dans les pays membres.