Lutte contre le Covid19: Deliver For Good Sénégal se dresse en protecteur des femmes, des filles et personnes âgées

Deliver For Good Sénégal lance un appel à l’action pendant la période de Covid-19, et surtout à l’endroit des femmes, filles et personnes âgées.



« La Coalition Deliver for Good Sénégal, consciente des répercutions que le Covid-19 va avoir sur les activités économiques des milliers de femmes sénégalaises, en appelle au Président de la République, Chef de l’État pour une prise en compte réelle des intérêts de ces dernières dans toutes les politiques et programmes d’accompagnement annoncés. Ensuite nous appelons à l’engagement et à la solidarité de toutes et de tous dans l’action positive autour de la protection des femmes, des filles et des personnes âgées, afin de ralentir la propagation du virus », peut-on lire dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



C’est pourquoi, poursuit le texte « la Coalition a décidé de s’impliquer de toutes ses forces dans ce combat contre le COVID-19, à travers la sensibilisation de toutes les femmes, les filles et les jeunes au respect des consignes données par les autorités sanitaires et des mesures prises par l’État dans le seul but de limiter la propagation de la pandémie afin de préserver et de protéger la vie des populations. »



Ladite Coalition invite à l’adoption de comportements responsables face à la pandémie par tous, « seul gage pour rompre la chaine de transmission et sauver des vies. Il y va de l’intérêt de toute la nation sénégalaise et au-delà, de la survie de l’humanité. »