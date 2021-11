Lutte contre le Sida: le Président Macky Sall s'engage à mettre 2 milliards FCFA de plus

Le Président Macky Sall, a promis, lors de la clôture du Sommet régional de haut niveau sur le VIH en Afrique de l'Ouest et au Centre, deux milliards de francs Cfa de plus dans la lutte contre le VIH /Sida. Ce, à travers le prochain budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

"Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, je (Macky Sall) vous engage, dès le prochain budget, à mettre 2 milliards de plus sur la lutte contre le VIH... vous remettrez le milliard à la lutte communautaire par la société civile et l'autre milliard devra alimenter le Conseil National de lutte contre le sida pour augmenter la part des personnes vivant avec le VIH pris en charge", a t-il promis.