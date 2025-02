Lutte contre le chômage des jeunes : Abass Fall annonce une Grande coalition pour l’emploi

Afin de lutter contre le chômage des jeunes, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a annoncé la création de la Grande coalition pour l’emploi, rapporte Le Soleil.



Il a fait cette déclaration samedi dernier, lors d’un dîner-débat organisé par l’Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l’École nationale d’administration – Institut national du service public. L’événement avait pour thème : « Enjeux et défis de l’emploi dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 ».



Convaincu de l'importance de cette initiative, le ministre a affirmé que la Grande coalition pour l’emploi sera l’un des projets phares du gouvernement et se développera progressivement d’ici 2029. « Il est temps de mettre en place un cadre structuré qui nous permette d’avancer rapidement. Cette coalition prendra en compte plusieurs volets essentiels : la formation, l’employabilité, l’appui au secteur privé, l’entrepreneuriat et le financement », a-t-il expliqué.



Abass Fall a également souligné que les marges de manœuvre restent limitées, en raison notamment de l’inadéquation entre la formation et l’emploi.



Pour y remédier, un projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. Celui-ci portera sur la souveraineté économique, ainsi que sur le soutien et le renforcement du secteur privé, éléments clés pour dynamiser l’emploi au Sénégal.