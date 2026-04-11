Eliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 (1er tour) : le Sénégal et la Tunisie se neutralisent

Le Sénégal et la Tunisie se sont neutralisés (1-1), ce samedi 11 avril 2026, au stade olympique de Sousse, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17.
Les deux équipes se donnent rendez-vous le 18 avril à Dakar pour le match retour décisif.
Les deux équipes se donnent rendez-vous le 18 avril à Dakar pour le match retour décisif.
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