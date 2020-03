Lutte contre le coronavirus : le HCCT donne 20 millions FCFA

Les Haut Conseillers des collectivités territoriales du Sénégal ont décidé, dans une résolution, d’apporter une contribution financière à hauteur de 20 millions FCFA à l’effort de lutte contre la maladie à coronavirus.



La Résolution de soutien du HCCT à l’effort de lutte contre la maladie à coronavirus a été prise, lundi, lors d’une Assemblée plénière, à l’occasion d’une séance d’audition sur l’équité territoriale dans le cadre de la première session ordinaire de l’année 2020 du HCCT.



Selon la résolution reprise par l’APS, les Hauts conseillers ont décidé d’apporter un soutien financier d’un montant de vingt millions de francs CFA aux services compétents de l’État en charge de la coordination de la lutte contre le COVID-19.



Ils appellent les populations en général et l’ensemble des acteurs territoriaux, notamment les élus et les travailleurs en particulier, à s’approprier efficacement les mesures prises par (...) le président de la République et toutes les recommandations formulées quotidiennement par les services de santé compétents.