Lutte contre le #covid19 - L’Armée sénégalaise jouera pleinement sa partition (ministre)

Le ministre des Forces Armées Sidiki Kaba, a assuré que l’Armée sénégalaise jouera pleinement sa partition dans la lutte engagée par l’Etat contre la pandémie du coronavirus, en travaillant en synergie avec le personnel médical.



« L’armée qui a qui incombe les défis de préserver mais aussi protéger la vie des populations contre cette pandémie est prête à jouer sa partition dans la lutte contre le Coronavirus, à travers le déploiement d’importants moyens logistiques, humains et matériels pour soutenir les populations », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l’Aps.



Le ministre des Forces armées s’entretenait avec des journalistes dans le cadre de la célébration de la fête du 4 avril, marquant l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le 4 avril 2020 a pour thème : « Le rôle des Forces de défenses et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes ».



Le chef de l’Etat invitait ainsi l’Armée à réfléchir sur des stratégies de ripostes si l’on se retrouvait devant une telle réalité, a-t-il expliqué. Me Kaba a aussi insisté sur les missions de l’Armée sénégalaise qui place la personne humaine au centre de ses préoccupations sans perdre de vue les menaces liées au grand banditisme et le crime transfrontalier



Interpellé sur la probabilité d’un confinement total, le ministre des Forces armées a souligné que « toutes les mesures idoines seront prises après une appréciation de la situation comme cela a été fait pour décréter l’état urgence, la fermeture des écoles et l’interdiction des grands rassemblements ».



Il a toutefois assuré que la Gendarmerie dispose à elle seule d’un maillage du territoire à 90%.