Lutte contre le terrorisme au Mali : Djibo Hamma alias Abou Razak neutralisé par Gatia et MSA

Selon un communiqué conjoint des deux mouvements (GATIA et MSA), une de leurs patrouilles de sécurisation des populations opérant sur la frontière entre le Mali et Niger a accroché des malfrats affiliés à Adnan Abou Walid dans les zones de Tinzouragan (région de Ménaka) et Tawraghen (frontière Mali-Niger), le mardi et le mercredi derniers.



Les affrontements violents ont provoqué la mort de cinq combattants du côté ennemi dont leur chef le tristement célèbre Djibo Hamma alias Abou Razak. Le communiqué précise aussi qu’une dizaine de personnes immobilisées du coté ennemi seront mises à la disposition de l’autorité compétente.



Un important matériel militaire, des engins explosifs et des documents ont été saisis par les combattants des deux mouvements.



Dans le communiqué, le GATIA et le MSA assurent les populations de leur indéfectible engagement à sécuriser les personnes et leurs biens dans le strict respect des textes nationaux et internationaux. Cependant, ils comptent sur l’implication de plus en plus marquée des autorités maliennes et nigériennes aussi bien sur le plan militaire que politique pour rétablir la paix et la quiétude.