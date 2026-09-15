Washington : le Président Bassirou Diomaye Faye évoque une rencontre « très constructive » avec Kristalina Georgieva

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce mardi 15 septembre 2026 à Washington avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. À l’issue de cette rencontre, le chef de l’État a fait état de discussions « très constructives » et de perspectives encourageantes pour le dossier du Sénégal.



« Je sors d'une rencontre qui a été très constructive. Depuis hier, j'ai noté ici à Washington une grande ouverture, une grande écoute, une attention particulière qui est portée au cas du Sénégal », a déclaré Bassirou Diomaye Faye au micro de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise).



Le chef de l’Etat a également salué l’engagement des partenaires à avancer vers des solutions rapides, mais surtout à trouver des réponses permettant au Sénégal de poursuivre la transformation annoncée aux populations.



Selon lui, l’attention accordée au dossier sénégalais par la direction générale du FMI ouvre « un horizon prometteur ». Il estime que la séquence actuelle, avec le dossier désormais porté au niveau du Conseil d’administration du Fonds, est de nature à rassurer sur la suite du processus.



Cette rencontre intervient alors que le Sénégal cherche à avancer sur plusieurs dossiers économiques et financiers avec ses partenaires internationaux. Le chef de l’État dit ainsi avoir relevé une volonté d’écoute et d’ouverture de la part des interlocuteurs rencontrés à Washington.