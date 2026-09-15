Coopération Sénégal-FMI : Bassirou Diomaye Faye et Kristalina Georgieva scellent le nouveau programme de trois ans à Washington

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu ce mardi 15 septembre 2026 à Washington par Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Cet entretien au sommet scelle un nouveau programme de trois ans appuyé par la Facilité élargie de crédit, faisant suite à l'accord technique conclu le 1er septembre. Ce partenariat vise à redresser les finances publiques et à liquider les arriérés dus aux entreprises privées. Le Chef de l'État a insisté sur la dimension sociale du plan, garantissant le renforcement des bourses de sécurité familiale, le maintien des allocations étudiantes, la consolidation de la couverture maladie universelle et un ciblage plus juste des subventions énergétiques pour protéger les ménages vulnérables.



Sur le plan macroéconomique et institutionnel, cet accord vient appuyer la trajectoire de réformes engagée par le gouvernement sénégalais : meilleure gestion de la dette, rationalisation des dépenses publiques, amélioration du climat des affaires et poursuite des projets d'investissement stratégiques. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'accélérer l'approbation finale du dossier par le Conseil d'administration du FMI afin d'atténuer rapidement les tensions de liquidité du pays. À l'issue de cette mission de trois jours aux États-Unis marquée par des échanges avec la Banque mondiale et le secteur privé, le chef de l'État a mis le cap sur Abu Dhabi pour y rencontrer le Président des Émirats Arabes Unis.