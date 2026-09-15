Droit des affaires : Me Moussa Sarr annonce une nouvelle dynamique pour l’OHADA

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr a reçu, ce mardi 15 septembre 2026, une délégation de l’Association pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA), conduite par Me Mouhamadou Bassirou Baldé, représentant de l’UNIDA au Sénégal, et Madame Hélène Sarr Camara, Secrétaire exécutive de la Commission nationale OHADA du Sénégal.



Selon un communiqué, au cours de l’audience, la délégation a rappelé l’accompagnement constant de l’UNIDA au ministère de la Justice, notamment à travers la dotation des juridictions en exemplaires du « Code vert » destinés aux magistrats. Elle a également transmis les salutations du président de l’association et souligné le rôle particulier du Sénégal dans le processus d’unification du droit des affaires en Afrique.



Créée en février 1998 à l’initiative du juge Kéba Mbaye, l’UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l’OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l’importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.



En réponse, le ministre de la Justice a félicité Me Mouhamadou Bassirou Baldé et Mme Hélène Sarr Camara pour leur engagement en faveur du rayonnement des clubs OHADA et du droit communautaire des affaires. Il a également salué l’action de l’UNIDA dans la promotion du droit OHADA.



Le Garde des Sceaux a toutefois estimé que des efforts supplémentaires restent nécessaires pour consolider les acquis et renforcer la place de l’OHADA dans l’environnement judiciaire et économique national. Il a annoncé la volonté du ministère de donner une nouvelle impulsion à la justice commerciale, notamment en accordant une place accrue aux activités de promotion et de diffusion du droit des affaires.



Le ministre a enfin réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner l’UNIDA et la Commission nationale OHADA dans l’accomplissement de leurs missions respectives.