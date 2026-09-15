Assemblée nationale : le Bureau convoque une troisième session extraordinaire le 18 septembre

Le Bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni ce mardi 15 septembre 2026, sous la présidence de Ousmane Sonko.
À l’issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, selon un communiqué de l’institution parlementaire. Le Bureau a notamment adopté l’arrêté relatif aux dépenses spéciales.
Il a également décidé de convoquer la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour de cette session a été arrêté par le Bureau.
L’ouverture de cette nouvelle session est fixée au vendredi 18 septembre 2026 à 10 heures.
À l’issue de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, selon un communiqué de l’institution parlementaire. Le Bureau a notamment adopté l’arrêté relatif aux dépenses spéciales.
Il a également décidé de convoquer la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour de cette session a été arrêté par le Bureau.
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