Secteur du BTP au Sénégal : le chiffre d'affaires de la construction chute de 22,1 % au deuxième trimestre 2026 selon l'ANSD

Le chiffre d’affaires global réalisé dans le secteur de la construction au Sénégal a enregistré un repli de 22,1 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année 2025, selon la note d’analyse de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette contraction conjoncturelle touche l’ensemble des sous-secteurs de la filière, portant également la baisse cumulée du chiffre d'affaires à 10,2 % sur l'ensemble du premier semestre de l'année 2026.



Selon le document de l'organisme public d'information statistique, cette chute trimestrielle s'explique par la baisse simultanée des performances des trois principales branches d'activité : les activités spécialisées de construction qui s'effondrent de 38,7 %, le génie civil qui recule de 29,0 %, et la construction de bâtiments qui baisse de 11,9 %. Dans le détail des segments, le secteur des travaux spécialisés subit le fort recul des autres travaux spécialisés (-77,7 %) et des travaux d'installation (-36,9 %), malgré la hausse des activités de démolition et de préparation des sites (+55,2 %). Concernant la construction de bâtiments, le repli des travaux exécutés pour le compte de tiers (-17,0 %) est en partie compensé par le regain d'activité de la promotion immobilière, qui progresse de 31,7 % sur la période.