Rencontre avec le FMI : le Président Diomaye Faye espère un règlement rapide des arriérés dus aux entreprises

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veut croire à un règlement prochain des arriérés dus aux entreprises sénégalaises. S’exprimant ce mardi 15 septembre 2026 après son entretien avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Washington, le chef de l’État a estimé que la nouvelle étape franchie dans le dossier du Sénégal ouvre des perspectives favorables.



« Cette séquence aussi, que nous ouvrons avec notre dossier qui est désormais porté au niveau du Conseil d'administration du FMI, nous rassure sur le fait que nous allons incessamment, je veux parler pour le secteur privé, du paiement dans les meilleurs délais des arriérés des entreprises », a-t-il déclaré à la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise).



Pour Bassirou Diomaye Faye, le règlement de ces arriérés doit permettre de relancer l’activité économique et la croissance.



« Relancer l'activité économique, relancer la croissance, restaurer les trésoreries et leur permettre à nouveau d'investir pour créer des emplois massifs au profit particulièrement de notre jeunesse », a expliqué le président de la République.



Le chef de l’État assure par ailleurs qu’il entend poursuivre ses démarches auprès des partenaires du Sénégal. Après Washington, il a annoncé son départ pour Abu Dhabi. Le Président Faye réaffirme sa détermination à poursuivre son action jusqu’à ce que les Sénégalais constatent une amélioration concrète de leurs conditions de vie.



« Je ne m'arrêterai que lorsque chaque Sénégalais aura ressenti de l'amélioration réelle et tangible sur son quotidien », a-t-il assuré.



Selon Bassirou Diomaye Faye, cette démarche s’inscrit dans la volonté de donner au Sénégal et à ses citoyens une place à la hauteur de leurs attentes sur la scène internationale, ainsi qu’une meilleure qualité de vie.