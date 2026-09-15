Mafias foncières à Dakar : la BR de Keur Massar démantèle un réseau d'escroquerie portant sur plus d'un milliard de F CFA

La brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Keur Massar a démantelé un vaste réseau d' « escroquerie foncière » portant sur un préjudice financier provisoire estimé à plus d'un milliard de francs CFA. Les trois mis en cause C. T. Sall, consultant international domicilié à Sandiara, A. Diouf, marabout résidant à Keur Massar, et J. P. A. Dione, cheffe d'une agence immobilière établie à Ouakam ont été déférés ce lundi 14 septembre 2026 devant le procureur de la République près le Pool judiciaire financier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie dans cette affaire qui compterait, selon les premiers éléments d'enquête, plus de 80 victimes.



Le réseau opérait en proposant un faux projet de construction de logements sociaux situé à Samkédj, dans la commune de Diass, promettant d'importantes retombées financières aux investisseurs. Une commerçante de Kaolack, responsable d'un groupement d'intérêt économique (GIE) bénéficiaire de financements du FONGIP et de la DER, y a injecté 39,5 millions de F CFA issus de collectes d'adhérents, tandis que d'autres investisseurs dupés ont versé près d'un milliard de F CFA entre 2021 et 2026. L'escroquerie a été mise à jour après la saisine du maire de la commune de Diass, qui a confirmé aux victimes qu'aucun projet de ce type n'avait été enregistré par les services municipaux. Confrontés aux enquêteurs à la suite de leur arrestation, les suspects ont reconnu l'encaissement de ces fonds sur la base de faux protocoles de signature, prétextant la garantie d'un prétendu promoteur militaire à la retraite.