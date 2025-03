Lutte contre le trafic de drogue : plus de 700 kg saisis en neuf (9) jours au Sénégal

Dakar, Mbacké, Kaolack, Fatick, Louga, Sédhiou, Kédougou et d'autres villes ont été le théâtre, entre le 17 et le 26 mars, d'une vaste opération anti-drogue menée par la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) et ses unités régionales. Ces interventions ont permis la saisie de 730 kg de stupéfiants et le démantèlement de plusieurs réseaux criminels actifs sur le territoire national.



Les forces de l’ordre ont frappé fort contre les trafiquants, mettant la main sur divers types de stupéfiants, allant de la cocaïne et du crack aux drogues dites « douces » comme le chanvre indien. À Dakar, les interventions dans des quartiers comme Grand-Yoff, Parcelles Assainies, Keur Massar, Grand Mbao, Thiaroye, Pikine et Maristes ont permis d’interpeller plusieurs figures du trafic.



Selon L´Observateur, le 20 mars, l’un des plus gros coups de filet a eu lieu avec la saisie de 81 kg de chanvre entre Pikine et Thiaroye. Deux jours plus tard, cinq trafiquants ont été arrêtés à Keur Massar, où un véhicule de transport en commun était utilisé comme couverture pour le trafic.



À l’intérieur du pays, les unités régionales ont également multiplié les opérations. À Kaolack et Kaffrine, 85 kg de chanvre ont été saisis le 21 mars dans la forêt de Porokhane, un point de transit pour la drogue en provenance de la Casamance. Dans la région de Thiès, les forces de l’ordre ont confisqué 105 kg de chanvre dans plusieurs localités, dont Joal, Nianing et Diamniadio.



Dans le centre du pays, la brigade régionale de Fatick a interpellé des trafiquants en possession de 7 kg de chanvre et 140 g de haschich à Karang. Le même jour, deux individus ont été arrêtés à Diofior avec 800 g de Skunk, une drogue prisée sur le marché noir.



Des trafiquants dans le viseur



Parmi les arrestations majeures figure celle d’Assane Bill, un caïd du trafic de drogue dure, déjà connu des services de police. Arrêté une première fois en novembre 2024 à Ngor, il avait été libéré avant de reprendre ses activités à Mbacké, souligne le journal. Il a finalement été appréhendé le 20 mars dernier avec 18 g de cocaïne et deux galettes de crack. Son dossier est désormais entre les mains de la justice.



Les forces de l’ordre ont également mis fin aux agissements de deux trafiquants maliens à Kédougou, qui tentaient d’alimenter un réseau local avec du Kush, du Tramadol et du chanvre. Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie de lutte renforcée contre le trafic de drogue, un fléau qui gangrène plusieurs quartiers populaires et alimente d’autres formes de criminalité.