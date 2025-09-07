Lutte contre le trafic de stupéfiants : trois individus arrêtés à Kédougou

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (Sud) a procédé à l'interpellation de trois individus à Bantaco. Selon la direction de la police sur sa page Facebook, les mises en causes été au moment de leur arrestation en possession de 66 cornets de C.I. (chanvre indien), 17 comprimés de Tramadol, 3 joints, un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux, 4 téléphones portables, une moto, 20 000 FCFA.



Les suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit.