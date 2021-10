Lutte contre les accidents : vers une régulation des horaires des transports interurbains

Les accidents de la route notés ces temps derniers ont été aussi au cœur des débats en conseil des ministres hier. Le Président Macky Sall pense que pour limiter les accidents, il faut une régulation du fonctionnement des transports interurbains et une gestion préventive des accidents de la route.



Le président Sall a demandé au ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, d'accentuer la mise en œuvre de mesures préventives visant à renforcer la sécurité routière, à travers la régulation des horaires de fonctionnement des transports interurbains et l'accélération du renouvellement de parcs de transport, tout en veillant à l'application immédiate des nouvelles dispositions contenues dans la révision du Code de la route dès son adoption par l'Assemblée nationale.



Sur un autre registre, le Président Sall a magnifié la contribution déterminante de la Croix

Rouge Sénégalaise et son appui exemplaire à l'Etat dans la mise en œuvre de ses politiques éducative, sanitaire et sociale sur l'ensemble du territoire national.



A ce propos, le chef de l'Etat demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de

recevoir le Comité national de la Croix rouge, en vue de finaliser un cadre Stratégique de partenariat entre l'Etat et la structure, afin de renforcer les interventions publiques complémentaires dans les domaines humanitaires et de protection des groupes vulnérables.