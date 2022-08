Lutte contre les inondations : Aminata Touré salue les investissements effectués par Macky depuis 2012

« Massa à tous les impactés des pluies d’hier. Les investissements effectués depuis 2012 par le Président Macky Sall ont permis d’évacuer rapidement les eaux de pluie. Les changements climatiques vont de plus en plus nous imposer des défis et nous devrons développer notre résilience», a-t-elle posté samedi soir sur sa page Facebook.

Depuis 2012, le gouvernement dit avoir investi près de 800 milliards FCFA dans la lutte contre les inondations. Mais chaque année, des maisons restent envahies par les eaux causant d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

Les fortes pluies qui se sont abattues vendredi sur la capitale sénégalaise, Dakar, ont causé d'énormes dégâts. Des personnes, au moins trois, ont perdu la vie et plusieurs maisons envahies par les eaux. Le gouvernement a déclenché le plan de secours dénommé "Plan Orsec" pour évacuer les eaux afin de soulager les populations. Un geste salué par Aminata Touré, ancien Premier ministre. Selon elle, l'évacuation des eaux a été rendue facile grâce aux investissements effectués par le président Macky Sall depuis 2012.