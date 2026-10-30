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Lutte : le Préfet de Dakar interdit la signature du combat Franc-Reug Reug



Lutte : le Préfet de Dakar interdit la signature du combat Franc-Reug Reug
Le préfet du département de Dakar a interdit la cérémonie de signature du contrat du combat de lutte entre Franc et Reug Reug, initialement prévue ce vendredi 30 octobre 2026, à partir de 18 heures, au Théâtre national Daniel-Sorano. L’événement était organisé par Jambars Production.
 
Dans sa décision, l’autorité administrative justifie cette interdiction par des risques de troubles à l’ordre public et une possible entrave à la libre circulation des personnes et des biens.
 
Réputés pour leur franc-parler, Franc, de son vrai nom François Émile Gomis, et Reug Reug, alias Oumar Kane, doivent s’affronter le 7 février 2027 à l’Arène nationale. 
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Moussa Ndongo

Vendredi 30 Octobre 2026 - 20:24


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