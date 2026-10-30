Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal termine à la troisième place et décroche le bronze

Le Sénégal a terminé à la troisième place du tournoi UFOA-A U20, disputé au Mali, après sa victoire aux tirs au but face à la Sierra Leone, ce vendredi 30 octobre 2026. Les “Lionceaux” décrochent ainsi la médaille de bronze.

Tenants du titre, les Sénégalais ne participeront toutefois pas à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) U20, prévue au Ghana en 2027. Ils ont été éliminés en demi-finale par la Guinée, manquant ainsi l’occasion de défendre leur titre.

De leur côté, la Gambie et la Guinée, toutes deux qualifiées pour la CAN U20, s’affrontent ce vendredi à 19h GMT au stade Mamadou Konaté de Bamako, pour la finale du tournoi. Le vainqueur succédera au Sénégal au palmarès de la compétition.