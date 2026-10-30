Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal termine à la troisième place et décroche le bronze



Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal termine à la troisième place et décroche le bronze
Le Sénégal a terminé à la troisième place du tournoi UFOA-A U20, disputé au Mali, après sa victoire aux tirs au but face à la Sierra Leone, ce vendredi 30 octobre 2026. Les “Lionceaux” décrochent ainsi la médaille de bronze.
 
Tenants du titre, les Sénégalais ne participeront toutefois pas à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) U20, prévue au Ghana en 2027. Ils ont été éliminés en demi-finale par la Guinée, manquant ainsi l’occasion de défendre leur titre.
 
De leur côté, la Gambie et la Guinée, toutes deux qualifiées pour la CAN U20, s’affrontent ce vendredi à 19h GMT au stade Mamadou Konaté de Bamako, pour la finale du tournoi. Le vainqueur succédera au Sénégal au palmarès de la compétition. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 30 Octobre 2026 - 19:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter