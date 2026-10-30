Kolda : le dispositif de séchage solaire du hub de transformation des produits locaux vandalisé

C’est un coup dur pour la politique de valorisation des produits locaux à Kolda. Le dispositif écologique de séchage solaire, récemment installé et réceptionné au hub de transformation des produits locaux, a été vandalisé par des individus non encore identifiés.



Réalisé à coups de millions de francs CFA par la mairie de Kolda, cet équipement était destiné à améliorer les capacités locales de transformation et de conservation des produits agricoles, grâce à une technologie utilisant l’énergie solaire. Mais alors que cette infrastructure venait à peine d’être mise à disposition, elle a subi des dégradations qui compromettent les ambitions portées par cette initiative.



L’acte suscite une vive indignation au sein des voix qui dénoncent une atteinte à un investissement public destiné à soutenir les acteurs locaux, notamment les femmes et les organisations engagées dans la transformation des produits agricoles.



Au-delà du vandalisme, certains n’excluent pas une piste de sabotage à caractère politique, tandis que d’autres évoquent un possible banditisme à motivation politique. Toutefois, les circonstances de cet acte et l’identité de ses auteurs restent à établir.



Cette dégradation relance ainsi la question de la protection des infrastructures publiques et des investissements consentis pour le développement économique local.



En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, les auteurs de cet acte sont vivement condamnés. Pour de nombreux observateurs, s'attaquer à un équipement destiné à la transformation des produits locaux revient à porter atteinte aux efforts de développement et à l'autonomisation économique des populations du Fouladou.