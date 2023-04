Lutte : le combat Ama Baldé et Gris Bordeaux programmé le 9 juillet

Le combat entre Ama Baldé (écurie Falaye Baldé) et Gris Bordeaux (écurie Fass-Ndakaru) a été officiellement régularisé jeudi, au CNG de lutte. Et, comme le confirment les managers d’Ama Baldé et de Gris Bordeaux, respectivement Abdou Bakhoum et Khalifa Dia, c’est la date du 9 juillet 2023 qui est maintenue.



Blessé pendant longtemps, Ama Baldé a déposé son certificat de guérison le 12 avril avant de recevoir le feu vert du CNG qui a acté son rétablissement.



Ainsi, le promoteur Ibrahima Diop de Cadior Production a régularisé l’affiche avec une nouvelle date ce jeudi au CNG en présence de Khalifa Dia (manager Gris Bordeaux) et Père Abdou Bakhoum (manager Ama Baldé), rapporte le site Wiwsport.



Le duel historique entre Pikine et Fass s’annonce passionnant.