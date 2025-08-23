Lutte : le combat entre Ada Fass Eumeu et Sène prévu pour avril 2026

C’est désormais officiel : Gaston Production a scellé l’affiche tant attendue entre Ada Fass et Eumeu Sène, prévue pour avril 2026. Un véritable duel générationnel qui promet de tenir toutes ses promesses.
Eumeu Sène, figure emblématique et ancien roi des arènes, tentera de se relancer après sa récente défaite contre Franc. En face, le jeune et ambitieux Ada Fass, porté par sa brillante victoire face à Liss Ndiago, cherchera à confirmer son ascension fulgurante.
Le mois d’avril 2026 s’annonce donc explosif pour la lutte sénégalaise, puisque cette confrontation interviendra à la même période que le combat royal Modou Lô vs Sa Thiès. Deux chocs qui feront vibrer l’arène nationale.
