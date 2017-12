Lutte: liesse et ferveur au Niger à l’occasion du 39e Sabre national

Il ne s'agit pas d'une lutte avec frappe comme au Sénégal. Le principe est simple : 80 gladiateurs, comme on les appelle, se lancent à la conquête du Sabre national, un symbole d'invincibilité et de bravoure. Pour défier le roi des arènes en titre, le colosse Yahaya Kaka de Tahoua, quelques noms sont sur les lèvres dont celui de Lawali Dan Tela, de Zinder. Finaliste de l’édition précédente, ce fin technicien s’annonce intraitable. Il y a également Yacouba Adamou, alias la Panthère noire, une fois détenteur du Sabre et trois fois champion d’Afrique, mais aussi Saleh Daouda, rapide et fougueux, ou encore Adamou Abdou, 127 kilos et très rapide.



Mais le lutteur le plus attendu à ce 39e Sabre reste Issaka Issaka, sacré roi des arènes 2015 et 2016, et pratiquant le sambo et le judo. Il reste un sérieux favori pour le trône.