Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

MLS: Lionel Messi élu meilleur joueur de la saison



MLS: Lionel Messi élu meilleur joueur de la saison
Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, pour la deuxième fois consécutive, a communiqué la MLS mardi.
 
Messi, 38 ans, est le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter cette distinction deux fois de suite. L'Argentin a joué un grand rôle dans le titre de l'Inter Miami, remporté samedi face à Vancouver (3-1), en terminant notamment meilleur buteur de la saison avec 29 buts, succédant à Christian Benteke.
 
Avec 70,43% des voix, Messi a devancé l'ancien Anderlechtois Anders Dreyer (San Diego), 2e avec 11,15%. Le Danois a bouclé sa saison avec 19 buts et 19 assists au compteur.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 9 Décembre 2025 - 19:51


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter