MLS: Lionel Messi élu meilleur joueur de la saison

Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, pour la deuxième fois consécutive, a communiqué la MLS mardi.



Messi, 38 ans, est le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter cette distinction deux fois de suite. L'Argentin a joué un grand rôle dans le titre de l'Inter Miami, remporté samedi face à Vancouver (3-1), en terminant notamment meilleur buteur de la saison avec 29 buts, succédant à Christian Benteke.



Avec 70,43% des voix, Messi a devancé l'ancien Anderlechtois Anders Dreyer (San Diego), 2e avec 11,15%. Le Danois a bouclé sa saison avec 19 buts et 19 assists au compteur.