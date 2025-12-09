MLS: Lionel Messi élu meilleur joueur de la saison

Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, pour la deuxième fois consécutive, a communiqué la MLS mardi.
Messi, 38 ans, est le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter cette distinction deux fois de suite. L'Argentin a joué un grand rôle dans le titre de l'Inter Miami, remporté samedi face à Vancouver (3-1), en terminant notamment meilleur buteur de la saison avec 29 buts, succédant à Christian Benteke.
Avec 70,43% des voix, Messi a devancé l'ancien Anderlechtois Anders Dreyer (San Diego), 2e avec 11,15%. Le Danois a bouclé sa saison avec 19 buts et 19 assists au compteur.
Messi, 38 ans, est le premier joueur de l'histoire de la compétition à remporter cette distinction deux fois de suite. L'Argentin a joué un grand rôle dans le titre de l'Inter Miami, remporté samedi face à Vancouver (3-1), en terminant notamment meilleur buteur de la saison avec 29 buts, succédant à Christian Benteke.
Avec 70,43% des voix, Messi a devancé l'ancien Anderlechtois Anders Dreyer (San Diego), 2e avec 11,15%. Le Danois a bouclé sa saison avec 19 buts et 19 assists au compteur.
Autres articles
-
Liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN : Nicolas Pépé et Simon Adingra absents, Wilfried Zaha de retour
-
Turquie : Alassane Ndao placé en détention provisoire dans l’affaire des paris illégaux
-
Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) : La liste provisoire des candidats dévoilée, une seule femme en lice
-
France vs Sénégal : Le vrai choc avant l'heure à Paris, les avis et pronostics
-
CAN 2025 : « Assad », la mascotte officielle de la compétition, dévoilée