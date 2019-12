MMA: ARES Fighting Championship lance sa première compétition sportive samedi à Dakar

ARES Fighting Championship va lancer ce samedi 14 décembre 2019 à Dakar, sa première compétition internationale sportive qui verra la confrontation des combattants sénégalais et étrangers, au Musée des civilisations Noires.



C’est la dernière ligne droite pour Moussa Togola et Reug Reug qui vont entrer en lice ce 14 décembre pour livrer leur premier combat MMA au Sénégal. Si Bombardier a annulé son duel, les deux autres sénégalais sont fins prêts.



Reug Reug fera face à Sofiane Boukichou tandis que le rugbyman sénégalais Moussa Togola sera en face de Marat Aliaskhabov. D'autres combattants étrangers se feront face. Parmi eux, la Marocaine Rizlen Zouak et la Brésilienne Jamila Sandora. Les organisateurs de l'événement ont procédé ce vendredi au pesée à l'Olympic Club de Dakar.