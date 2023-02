MU : Bruno Fernandes raconte comment Ten Hag sanctionne les stars

Erik ten Hag est doucement en train de réussir son pari. Arrivé sur le banc de Manchester United l’été dernier, le Néerlandais a su adapter son management par rapport à l’Ajax, où il dirigeait moins de stars et plus de jeunes.



En Angleterre, il n’a pas pris de pincette pour imposer ses méthodes. Cristiano Ronaldo en sait quelque chose, lui qui a été sanctionné, et mis sur le banc, avant de rompre son contrat. Le Portugais n’a pas été le seul à avoir été puni.



Dans un entretien à BT Sport et interrogé par Rio Ferdinand, légende des Red Devils, Bruno Fernandes raconte comment le Hollandais s’est imposé. Le Portugais a d’ailleurs été impressionné par la discipline de son entraîneur sur certaines séquences.



Tout le monde se demandait: "Il va le faire ou pas? Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter?" Et il l’a fait plusieurs fois, avec Cristiano, Jadon et Marcus» raconte le milieu de terrain, revenant sur ce dernier épisode avec Rashford. Juste après la Coupe du Monde, alors qu’il est revenu en grande forme, l’attaquant manque une réunion et se voit sanctionner au match suivant, débutant sur le banc contre Wolverhampton (le 31 décembre dernier).



«Marcus avait envie de jouer mais il a accepté. Il est entré en jeu, il a marqué et nous avons gagné. À la fin, il a ri avec l’entraîneur. Marcus était probablement dans sa meilleure forme avant ce match contre les Wolves, il a fait quelque chose de mal et le manager l’a sorti.



Dans un premier temps, nous avons pensé: "C’est notre joueur principal, nous avons besoin de lui". Mais dans un deuxième temps, j’étais assis avec David (De Gea) et j’ai dit: "C’est comme ça que ça doit être, parce que sinon, les plus jeunes vont penser s’il ne leur fait rien, il ne me fera rien non plus".»



Une méthode qui pour le moment porte ses fruits car Manchester United est 3e de Premier League.



Footmercato