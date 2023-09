MU : un nouveau témoignage accablant contre Antony

Selon le Daily Mail, Ingrid Lana, employée de banque, a révélé lors d’une interview télévisée avoir été violemment poussée contre un mur par le joueur de Manchester United. Les faits de son agression présumée remontraient en septembre de l’année dernière. Dans la foulée, le principal intéressé n’a pas tardé à répliquer en clamant son innocence en partageant une conversation privée WhatsApp entre lui et la jeune femme. «Laissez-le continuer avec ses mensonges. Il a les poches profondes et va manipuler les choses, parce qu’il a peur et qu’il est désespéré. Même si l’argent achète beaucoup de choses dans le monde, la justice divine prévaut. Je ne suis pas la première femme à l’accuser. Je ne mentirais jamais sur quelque chose d’aussi grave, surtout en sachant qu’il a des poches plus profondes que moi», s’est justifiée la jeune femme. Une nouvelle qui risque de faire couler beaucoup d’encre…

Antony n’arrange pas ses affaires. Accusé de menaces et de violences psychologiques et physiques par son ex-compagne Gabriela Cavallin, l’ailier brésilien a été écarté par son club de Manchester United «afin de répondre aux allégations». Dans un second temps, la Confédération brésilienne de football (CBF) a emboîté le pas au club mancunien en annonçant la suspension provisoire du joueur de 23 ans en marge de sa convocation avec le Brésil pour disputer les matchs face à la Bolivie et le Pérou, les 8 et 12 septembre. Ce mercredi, un nouveau témoignage l’accablant a été révélé au grand jour par la presse britannique.