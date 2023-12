Mac de Sédhiou: les femmes ASP offrent blousons et serviettes hygiéniques aux détenus

La section féminine de l’Amicale nationale des agents de la sécurité de proximité (Anasp) de Sédhiou a récemment fait un grand acte générosité en offrant aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) un ensemble de blousons, d'articles de toilette et de serviettes hygiéniques.



La coordinatrice, Fatoumata Cissé, a affirmé que « ce geste, bien que modeste, vise à répondre aux besoins primaires souvent négligés des détenus ». Ainsi, elle et ses collègues ont apporté leur soutien à ces personnes confrontées à des conditions difficiles.



Mame Latyr Faye, agent de l'administration de la MAC, a salué cette initiative de la section féminine des ASP de la commune de Sédhiou. Il a également saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui, en cette période précédant les fêtes religieuses, apportent leur aide à la population carcérale.



Cette action vise à contribuer à améliorer le quotidien des détenus au sein de la maison d'arrêt et de correction, renseigne Rewmi Quotidien.