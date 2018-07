Mac de Thiès : Un «Thiantacoune» tente de s’immoler par le feu

Après les menaces, un premier disciple de Cheikh Béthio Thioune emprisonné à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès est passé à l’action. En effet, Aldemba Diallo, qui faisait partie de ceux qui avaient débuté une grève de la faim depuis le 27 juin, a tenté de se suicider dimanche.



Le «Thiantacounes», a pris de court ses gardiens et camarades en s’enfermant dans les toilettes avec un matelas avant d’y mettre le feu. Mais sentant la fumée, ses codétenus se sont empressés de le circonscrire avant que M. Diallo ne soit gravement atteint. D’ailleurs, il serait en ce moment hors de danger, renseigne L’AS.



Aldemba Diallo fait partie des disciples de Cheikh Béthio Thioune, emprisonnés après le double meurtre de Médinatou Salam survenu en 2012. Ce drame avait d’ailleurs valu à leur guide une arrestation avant qu’il ne bénéficie d’une liberté provisoire pour raison sanitaire.



M. Diallo et Cie fustigent leur détention prolongée qui dure depuis 6 ans. Mais, leur dossier ne tardera pas à passer à la barre puisque, interpellé sur la question la semaine dernière, le ministre de la Justice, Ismaïl Madior Fall avait tenté de justifier les raisons de ces lenteurs qui seraient liées à la complexité du dossier puisqu’il s’agit d’un crime. Cependant, avait-il ajouté, l’affaire pourrait bientôt être présentée devant la juridiction compétente.